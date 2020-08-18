Трамп захотел обсудить ситуацию в Белоруссии с Россией

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с российской стороной ситуацию в Белоруссии в скором времени.

«Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная», – цитирует Трампа РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американская сторона приветствует освобождение задержанных в Белоруссии, «но этого недостаточно». Он подчеркивал, что США не считают прошедшие выборы президента республики честными.