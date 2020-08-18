В Ингушетии ликвидированы двое боевиков

Взгляд
18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич становится политической фигурой Sergei Grits/AP/ТАСС
Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «координационный совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

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    В Ингушетии ликвидированы двое боевиков

    18 августа 2020, 15:32

    Текст: Елизавета Булкина

    В ходе спецоперации в районе населенного пункта Галашки в Ингушетии были ликвидированы двое боевиков, которые оказали сопротивление.

    «Ликвидированы двое боевиков, которые оказали вооруженное сопротивление. Их личности пока не установлены», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

    Ранее в Ингушетии были уничтожены двое боевиков, еще один задержан, они готовили теракты. Один из боевиков оказался чемпионом Азии по вольной борьбе.


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