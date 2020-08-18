США профинансировали украинские программы по работе с молодежью Крыма

США профинансировали на 145 млн рублей программы по работе с молодежью Крыма для «разрешения местных конфликтов на Украине», сообщил Комитет защиты национальных интересов.

В частности, 6 августа Госдеп США анонсировал грант в 1,97 млн долларов (145 млн рублей) для «разрешения местных конфликтов на Украине». Для достижения поставленных целей в течение двух лет планируется принятие мер по противодействию российским инфоресурсам, сообщил комитет в Telegram-канале.

Отмечается, что особый акцент делается на интеграции молодежи Крыма, ДНР и ЛНР в украинское общество через вовлечение в работу политических семинаров. Мероприятия будут проходить на базе сети центров для вынужденных переселенцев.

К участию в конкурсе допускаются американские неправительственные организации или НКО, коммерческие структуры, иностранные общественные объединения, а также международные организации.

Одним из партнеров программы является украинский пропагандистский ресурс StopFake, специализирующийся на «противодействии фейкам и кремлевской пропаганде». Инфоресурс неоднократно уличался в дезинформации читателей на деньги Американского Национального демократического института и Дж. Сороса.

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