Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Напомним, ранее во вторник Мишустин призвал провести на Дальнем Востоке «генеральную уборку»: расчистить свалки и «кладбища» кораблей, а также снести ветхие сооружения.

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