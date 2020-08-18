Дегтярев обратился к митингующим в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников митингов в Хабаровске вступить в народный совет, сообщает правительство региона.

«Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал – мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в народный совет для постоянной связи с властью», – передает РИА «Новости» слова Дегтярева.

Попасть в совет можно несколькими способами. Один из них – по итогам рейтингового голосования на портале «Голос27», там нужно набрать не менее 250 голосов в поддержку. Также можно собрать не менее ста подписей единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии. Активные блогеры, которые имеют в своих аккаунтах не менее 5 тыс.подписчиков, могут написать заявление на включение в состав народного совета.

Своих представителей могут выдвинуть общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований. Кроме того, в состав народного совета включат граждан по приглашению Дегтярева, отмечают власти.

Напомним, в начале августа Дегтярев призвал талантливых уроженцев Хабаровского края вернуться на родину.