Иммунолог назвал возможные сроки повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти через два-три месяца, заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что это зависит от того, как долго держится высокий уровень антител в организме. «У ряда людей уровень антител очень быстро падает после того, как они переболели. Проходит два-три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано», – рассказал Крючков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом врач подчеркнул, что у большинства людей антитела держатся довольно длительное время.

«Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально», – напомнил он.

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Крючков заключил, что, несмотря на снижение темпов распространения коронавируса в Москве, в некоторых регионах России складывается иная ситуация. Если процент потенциально заразившихся коронавирусом людей в другом регионе выше, то и вероятность заразиться возрастает.

Напомним, в июле первый случай повторного заболевания коронавирусом в России не подтвердился.

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