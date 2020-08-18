В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Nation News оценил возможность августовских выплат семьям с детьми.

«Я думаю, что надо дождаться решения правительства», – приводит слова Рязанского RT.

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации уточнил, что «какое-то решение по этому поводу – будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи» – состоится, наверное, «после возвращения [российского премьер-министра Михаила] Мишустина из поездки по Дальнему Востоку».

Рязанский отметил, что «это все-таки многомиллиардные затраты».

При этом, по его словам, последнее слово будет за министерством финансов.

«В бюджете таких ресурсов на этот год мы не закладывали и те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату», – заявил Рязанский и добавил, что «поэтому нужно дождаться».

Напомним, в мае президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, а в конце июня предложил выплатить ее еще раз по 10 тыс. рублей.

В конце июля министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что на поддержку российских семей с детьми в период распространения коронавируса выделили более 640 млрд рублей. Из результатов исследования холдинга Romir стало известно, на что россияне потратили детские «антивирусные» выплаты.