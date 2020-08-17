Колонна внутренних войск направилась в центр Минска

По проспекту Независимости в сторону центра Минска проследовала колонна из десяти грузовиков внутренних войск.

Грузовики проехали мимо станции метро «Московская», неподалеку от которой продолжается митинг у здания Белтелерадиокомпании, передает РИА «Новости».

Напомним, колонна, состоящая из рабочих нескольких крупнейших заводов Минска, пришла к зданию «Белтелерадиокомпании». По словам координатора забастовки на Минском тракторном заводе Олега Дилевского, рабочие пришли поддержать бастующих сотрудников телевидения.

Ранее сообщалось, что производство на заводе белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» частично остановлено из-за того, что часть сотрудников бастует.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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