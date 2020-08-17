Мишустин назвал безобразием темпы работ по обустройству погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал низкую эффективность реализации программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу, особенно на Дальнем Востоке.

По этой теме глава правительства заслушал в понедельник доклад во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Мишустин обратил внимание в целом на низкое кассовое исполнение программы, касающейся обустройства погранпереходов, отметив, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов только четыре находятся «в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы», а выделенные средства перебрасываются на другие цели.

«Коллеги, честно, ну это безобразие, я не понимаю!» – передает ТАСС слова Мишустина. По его мнению, за четыре года, прошедших с момента передачи функций Росграницы Минтрансу, «можно было какой-то порядок навести».

«Получается, мы все делаем для того, чтобы практически расписаться в собственном неумении организовать работу», – посетовал Мишустин.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что еще в прошлом году отмечалось очень низкое кассовое исполнение программы по погранпереходам, «на что было обращено внимание министра транспорта». «Была подтверждена необходимость ускорения освоения [выделенных средств], тем не менее мы видим: в текущем году повторяется та же самая ситуация. К сожалению, мне кажется, что Минтрансу просто нужно более внимательно относиться к транспортной инфраструктуре», – сказал глава Минфина.

Мишустин же заметил, что из-за проблемы с погранпереходами «смысл труда рабочих, которые на сегодняшний день построили этот мостовой переход (через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ), теряется».

«Более того, когда нет нормальных переходов, впечатление от страны, куда люди идут, оно тоже соответствующее – там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение (у тех, кто переходит границу), а здесь, к сожалению, беда», – констатировал глава правительства.

Мишустину доложили, что проблема связана в том числе с недобросовестными подрядчиками и что после 2016 года было возбуждено 13 уголовных дел, пришлось расторгнуть контракты по ряду объектов, но из-за этого сроки строительства сдвигались.

«Что, за четыре года все подрядчики были уголовниками?» – поинтересовался премьер. Глава кабмина предложил «рассмотреть эффективность работы, связанной с погранпереходами вообще в стране и в частности на Дальнем Востоке, потому что это не дело». «Мы приедем [из командировки по Дальнему Востоку], и давайте серьезно подумаем над тем, как наладить эффективное управление пунктами пропуска. Очень грустно», – заключил Мишустин.

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