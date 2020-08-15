Задержанного в Белоруссии российского журналиста Важенкова отпустили

Российского журналиста Артема Важенкова, которого задержали в Белоруссии по подозрению в участии в массовых беспорядках, отпустили на свободу, сообщил координатор организации «Правозащита открытки» Алексей Прянишников.

«Только что мне стало известно, что Важенков освобожден. За все время, что он был задержан, ему так и не было предъявлено обвинение», – сказал ТАСС Прянишников.

12 августа госагентство БелТА опубликовало видео с задержанными в Белоруссии людьми, которых она называла «провокаторами» беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале «Открытая Россия» заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников – Важенкова и Рогова. Позднее СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых.