Россиян заподозрили в участии в массовых беспорядках в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова, они находятся в статусе подозреваемых по делу об участии в массовых беспорядках, сообщило БелТА.

«Данные граждане были задержаны в Минске в 02.00 11 августа в районе универсама «Рига» с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному управлением СК по городу Минску по признакам ст. 293 ч. 2 УК (участие в массовых беспорядках)», – приводит заявление СК Белоруссии ТАСС.

Накануне у белорусского посольства в Москве собрались недовольные результатами президентских выборов в Белоруссии. Собравшиеся призывали, в числе прочего, освободить сотрудников общественной организации «Открытая Россия» Артема Важенкова и Игоря Рогова, которые были независимыми наблюдателями на выборах в Белоруссии.

Ранее посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявлял, что российские дипломаты ждут скорейшего окончания процедур, после которых задержанные журналисты должны были покинуть здание ГУВД Минска.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Позднее стало известно, что пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики. В понедельник вечером посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева и журналиста «Медузы» Максима Солопова.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.

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