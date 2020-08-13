Противников российской вакцины от COVID-19 уличили в поддержке антироссийских политиков США

Фармкомпании – инициаторы заявления против российской вакцины от коронавируса оказались спонсорами антироссийских политиков в США. Об этом стало известно путем анализа открытого обращения, опубликованного на сайте Ассоциации Организаций по Клиническим Исследованиям (АОКИ).

Ассоциация выпустила обращение в связи с анонсированной государственной регистрацией вакцины против коронавируса. Текст обращения содержит призыв отложить вопрос о госрегистрации вакцины, пока не будут проведены все стадии клинической разработки. Данное обращение сразу же растиражировал ряд СМИ, передает ФАН.

АОКИ — российская НКО, которая объединяет ключевых игроков российского рынка клинических исследований. Всего в состав ассоциации на данный момент входят 26 компаний.

Сайт OpenSecrets оперирует информацией, согласно которой члены ассоциации АОКИ спонсируют ряд американских политиков, известных своими регулярными антироссийскими заявлениями.

Компания Amgen Inc., входящая в АОКИ, в 2020 году активно поддерживает деятельность нескольких антироссийских политиков, в том числе Адама Смита, Бена Кардина, Кори Гарднера. Адам Смит, глава комитета по вооруженным силам нижней палаты конгресса США, известен своим заявлением о выделении дополнительных средств из бюджета США на сдерживание России в Европе. Сенатор Бен Кардин – один из самых рьяных сторонников ввода санкций против России, например, из-за нарушений прав человека. Сенатор Кори Гарднер считает, что Россия виновата в крушении малазийского боинга в 2014 году, а также ответственна за применение химоружия в Великобритании.

На ваш взгляд В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку? Да

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Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными. По его словам, российская вакцина – это «решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные».

Кроме того, академик РАН и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины от коронавируса завистью. «Давайте прекратим ту истерику, которая, небескорыстно конечно, возникает у моих коллег. Инициируется она двумя факторами – первый фактор, почему не я, а второй фактор – это то, что проплачивается все это. Но не будем копаться в мотивации, а спокойно будем продолжать работу», – отметил он.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.