Дочь рассказала о состоянии певицы Легкоступовой

Певица Валентина Легкоступова находится в коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, заявила дочь артистки Анетта Бриль. По ее словам, информация о том, что у артистки проломлена голова, не соответствует действительности.

«Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме... Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице!» – передает РИА «Новости» слова Бриль.

Она добавила, что сама отвезла Легкоступову и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу 6 августа, они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе, поэтому я, со своей стороны, и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти», – сообщила дочь артистки.

По ее словам, Легкоступова с 6 по 7 августа вместе с мужем проходила терапию, но в ночь на 8 августа ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была черепно-мозговая травма.

«Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК», – заключила Бриль.

Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу; певицу с пробитой головой нашла дочь. По данным СМИ, Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом яхтсменом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. А после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

После этого сам Фирсов заявлял, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. Позже СМИ сообщили о задержании Фирсова полицейскими.