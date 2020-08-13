Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил больницу на Чукотке, где в шутку предложил министру финансов Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение.

Учреждение Мишустин посетил в ходе рабочей поездки членов кабмина на Дальний Восток. Во время визита глава правительства в шутку предложил коллегам проверить здоровье, передает РИА «Новости».

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения – новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» – сказал он.

Напомним, Мишустин прибыл в Анадырь, где начинается его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. За неделю премьер планирует посетить четыре региона – Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.

Ранее Мишустин пошутил в ответ на просьбу депутатов Госдумы взять под личный контроль постановление о племенном молодняке. «Молодняк возьмем под личный контроль, на работу будем ходить с песнями», – сказал он.