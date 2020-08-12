Азербайджан и Венесуэла поздравили Россию с регистрацией вакцины от COVID-19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравили Россию с регистрацией вакцины от коронавируса.

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана. Беседа состоялась по инициативе азербайджанской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Путин и Алиев обсудили отношения России и Азербайджана, обострение на азербайджано-армянской границе. Москва призвала не допустить эскалации напряженности. Путин и Алиев подтвердили «взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях».

МИД Венесуэлы сообщил, что «Мадуро от имени народа и правительства Венесуэлы от всего сердца поздравляет правительство и народ России с таким важным событием, как регистрация первой в мире вакцины от болезни, вызываемой SARS-CoV-2», передает ТАСС.

Мадуро выразил надежду на то, что массовое производство вакцины начнут в кратчайшие сроки.

Напомним, Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и готова осенью начать широкую вакцинацию.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Путиным отметил важность сотрудничества по борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации российской вакцины от COVID-19.

На ваш взгляд В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку? Да

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Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил от своего имени и от имени своих соотечественников российских ученых.

Президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности первым принять российскую вакцину, если ее одобрят сербские специалисты.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник во время телеобращения к нации заявил о готовности получить от России вакцину против коронавируса.

Заявки на получение российской вакцины от коронавируса подали более 20 стран.

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