Хабаровский край при Фургале потерял 43 позиции в рейтинге инвестклимата

Хабаровский край под руководством Сергея Фургала скатился на 63-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ). Согласно данным исследования, 28% предпринимателей жалуются на коррупцию в регионе, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Еще в 2018 году край занимал 39-ю позицию в рейтинге АСИ, а в 2017-м оказался в престижной «золотой двадцатке», заняв 18-е место, напоминает transsibinfo.com.

Издание отмечает, что, почти все субъекты Дальневосточного федерального округа, за исключением Хабаровского края, рухнувшего на 43 позиции, выполнили поручение президента Владимира Путина, поставившего задачу, чтобы дальневосточные регионы вошли в тридцатку.

Этот рейтинг формируется на основании мнения предпринимательского сообщества. Оценки выставляют сами предприниматели. Учитываются, например, сокращения сроков выдачи разрешения на строительство или сокращения сроков подключения к электросетям. Таких показателей очень много. Чем они успешней реализованы, тем выше рейтинг.

По словам Ольги Куриловой, руководителя дальневосточного представительства АСИ, контрольно-надзорные мероприятия и давление на бизнес со стороны органов власти стали ключевыми проблемами для предпринимателей. На коррупцию в органах государственной власти жаловались 28% предпринимателей Хабаровского края.

«Для того, чтобы войти в ТОП-30, рейтингом нельзя заниматься время от времени, это ежедневная работа, в которой важное внимание уделяется обратной связи с бизнесом», – подчеркнула Курилова.

Еще одним результатом деятельности Фургала, пишет amurpress.ru, стало то, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Хабаровского края за пять месяцев 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5% и составили 38,5 млрд рублей.

«Наши потери… огромны. Денег нет. В четыре раза сократились доходные поступления в бюджет края. Без федеральной поддержки – коллапс. Она и так всегда была большой. Об этом не особо говорилось, но серьезные проекты и социальные, в том числе, на 80% финансируются центром», – прокомментировала ситуацию с региональным финансовым коллапсом спикер краевой Закдумы Наталья Зикунова.

Госдолг края за время правления Фургала увеличился почти на 8 млрд рублей и достиг, как пишет издание, «астрономической суммы» почти в 58 млрд рублей. При этом бывший губернатор обещал, что этот показатель ежегодно будет уменьшаться на 3-4 млрд рублей.

По словам обозревателя газеты «Московский комсомолец» Михаила Ростовцева, мнение которого приводит местное издание, губернатор Сергей Фургал являлся «нулевым хозяйственником».

«В Хабаровском крае так и не была принята новая экономическая стратегия, о которой активно упоминал Фургала на заре губернаторской деятельности. А лучшие практики экономической политики предшественника Фургал похоронил в первые же месяцы своей деятельности», – говорится в статье.

Как считает Геннадий Мальцев, депутат законодательной думы Хабаровского края, то, что край с 18 места в рейтинге состояния инвестиционного климата упал на 63 место, характеризует сам подход к поддержке инициатив, а вернее его полное отсутствие, как и отсутствие экономических ориентиров бывшего главы региона. Он указал на отсутствие масштабного комплексного подхода.

Врио губернатора Михаил Дегтярев подчеркнул, что работа по улучшению делового и инвестиционного климата будет переформатирована.

«Мы будем делать все возможное, чтобы предпринимателям в регионе было комфортно работать, мы не будем делить бизнес на своих или чужих. Наша задача сейчас – начать работу по возвращению утраченных позиций по инвестиционной привлекательности. Для этого необходима срочная корректировка плана «быстрых побед», в котором будут обозначены прорывные и перспективные решения и закреплена персональная ответственность за результат», – заявил Дегтярев на заседании проектного офиса.

Он пообещал, что в теперь заседания проектных офисов по улучшению делового климата будут проходить ежемесячно.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.