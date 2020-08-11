Цена золота упала на 5,2%

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11 августа, вторник | Последнее обновление — 22:04 | vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус
Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии
Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России
Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание
Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии
Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв
В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФПодробности...
Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем
Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитаруПодробности...
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© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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