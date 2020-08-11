На границе с Россией семь грузинских полицейских заболели COVID-19

Коронавирус выявили у 11 сотрудников МВД Грузии, в том числе семи представителей пограничной полиции, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Все семеро несли службу на КПП в Дарьяльском ущелье на границе с Россией.

Они госпитализированы, состояние их здоровья стабильное.

Сухопутные границы Грузии закрыты из-за пандемии. Граждане России допускаются в страну если они имеют также грузинское гражданство. Также разрешается въезд граждан России – членов семей граждан Грузии, въезжающих в страну.

В Грузии 1 тыс. 264 человека заболело коронавирусом, 1 тыс. 54 вылечилось, 17 скончалось.

Ранее сообщалось, что на популярном грузинском горном курорте Местиа в Сванети были введены жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса – здесь за сутки инфицировались 17 человек.