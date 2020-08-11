В Минске начались новые задержания

В Белоруссии военнослужащие внутренних войск проводят задержания предполагаемых участников акции протеста у метро «Пушкинская» в Минске.

Военные обходят окрестности станции и задерживают граждан, иногда им приходится бегать за группами молодых людей, передает РИА «Новости».

В район стягивается все больше людей, они наблюдают за происходящим. Солдаты пытаются не допустить концентрации граждан в одном месте.

Движение по проспекту Пушкина и улице Притыцкого не затруднено, некоторые автомобилисты гудками выражают свое недовольство.

Солдаты занимают места на возвышенностях у перекрестка.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

Во вторник белорусские СМИ показали видеозапись, на которой запечатлены задержанные «зачинщики беспорядков». Как заявили в ролике, они якобы прибыли из России.