Рубль подешевел к доллару и евро Рубль вырос к доллару и евро 11 августа 2020, 10:10 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 5 копеек – до 73,42 рубля, курс евро снизился на 10 копеек, составив 86,18 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 45,09 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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