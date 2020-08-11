Названы улучшающие настроение продукты

Жирные сорта рыбы, морская капуста и орехи могут улучшить настроение за счет содержащихся в них элементов, рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Хвингия рассказала, что «жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода». Кроме того, «морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те в свою очередь влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность», передает радио Sputnik.

«Еще можно орехи есть. Самыми хорошими считаются грецкие и фисташковые. Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов в сутки», – добавила она.

При этом есть продукты, улучшающие настроение, но есть и те, что его портят. Хвингия считает, что к ним опосредованно можно отнести энергетические напитки.

«Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями – это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит. Там сначала идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально», – пояснила она.

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