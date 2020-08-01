Консул заявил о тенденциозности действий Минска в ситуации с арестом россиян

В ситуации с арестом российских граждан явно прослеживается тенденциозность действий белорусских властей, заявил консул посольства России в Минске Кирилл Плетнев.

Плетнев заявил в эфире телеканала «Россия-24», что «мы можем предъявить копию постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу». Документ «был предъявлен каждому из наших российских граждан, в соответствии с которым явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что накануне дипломаты встретились в одном из пенитенциарных учреждении Белоруссии c 33 задержанными россиянами».

Консул подчеркнул, что заявления Минска о сговоре задержанных российских граждан с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.

Напомним, КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами.

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных.