В Петербурге перестали воровать канализационные люки

В Санкт-Петербурге практически прекратились кражи канализационных люков, об этом свидетельствует статистика государственного унитарного предприятия «ТЭК СПб».

В 2020 году зарегистрировано лишь два подобных эпизода, пропали 14 люков, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ущерб от краж составил более 33 тыс. рублей.

С января по конец июня 2019 года было украдено 59 люков, ущерб от таких действий в прошлом году составил 415 тыс. рублей.