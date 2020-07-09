Роскомнадзор передал МВД данные по фейкам СМИ-иноагентов о голосовании

В МВД переданы материалы для привлечения СМИ-иноагентов к ответственности за распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«В Министерство внутренних дел передали ряд материалов для привлечения к административной ответственности тех ресурсов, через которые распространялась фейковая, недостоверная информация, и которые относятся сейчас к иностранным СМИ-иноагентам», – цитирует ТАСС Субботина.

Ранее Общественная палата выявила в соцсетях свыше 9 тыс. фейков о голосовании по поправкам в Конституцию. Эти данные переданы в правоохранительные органы.