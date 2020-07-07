Общественная палата сообщила о 9 тыс. фейков о голосовании в соцсетях

Общественная палата России (ОП) выявила в соцсетях свыше 9 тыс. фейков о голосовании по поправкам в Конституцию, информация передана в правоохранительные органы, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Малькевич сообщил на круглом столе «Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением», что «мы за фактически три недели июня выявили свыше 9 тыс. фейковых сообщений в соцсетях, и это не считая фейковых сообщений, публикаций на ресурсах так называемых СМИ-иностранных агентов, это еще отдельное направление», передает РИА «Новости».

По словам члена ОП, волной фейковых новостей в период подготовки и проведения голосования были охвачены все регионы, а работа велась системно и организованно.

«Было не менее 50 общефедеральных фейков, которые были рассчитаны на граждан всей страны вне зависимости от регионов. Задействовались новые каналы распространения информации (...) Мы должны признать, что в этом году, в этой кампании, в этих выборах Tik-Tok проявил себя как средство политической борьбы», – отметил Малькевич.

Среди наиболее популярных фейковых сообщений о голосовании он выделил предложение получения вида на жительство в США тем, кто проголосует против поправок, необходимость наличия справки об отсутствии коронавируса для входа на участок.

«Мы передали материалы в правоохранительные органы, пусть разбираются. Мы считаем, что это мошенники», – добавил Малькевич.

Ранее политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил провал бойкота голосования по Конституции.

Напомним, на минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступил в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

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