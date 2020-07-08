Число случаев заражения коронавирусом в США выросло на рекордные 60 тыс. за сутки

Рекордные 60 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 60 тыс. 021 случай заражения, 1тыс.195 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались, передает РИА «Новости».

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 996 098 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 131 тыс.человек. Выздоровели более 936 тыс. заразившихся.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что уровень смертности от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 упал в США на 39%.

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