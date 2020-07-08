Нефть подешевела на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,35% – до 42,93 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,42% - до 40,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 млн баррелей, притом что аналитики ожидали снижения. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 млн баррелей.

Инвесторы также обратили внимание на доклад минэнерго США, которое повысило прогнозы средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тыс. баррелей в сутки – до 11,63 млн, и на 2021 год – на 170 тыс. баррелей, до 11,01 млн баррелей в день.