Жителей Новороссийска возмутили гуляющие по городу в купальниках туристы

Гуляющие по центру Новороссийска в купальниках отдыхающие вызвали возмущение у местных жителей.

В редакцию издания «Блокнот Новороссийск» обратилась местная жительница, которая засняла на видеокамеру двух девушек-туристок, одна из которых в центре города на улице Героя Куникова шла в купальнике.

«Отдыхающие какие у нас, в трусах. Вот это позорище! Вот это культура!» – обратилась женщина к девушкам.

В ответ одна из них заявила, что это купальник, а не нижнее белье.

Женщину поддержал прохожий, напомнив отдыхающим, что они находятся в центре города-героя, а не на пляже.

Ранее туристка из Санкт-Петербурга Анастасия Монстович пожаловалась на представителей турецкого отеля Angel's Peninsula, которые запретили ей публиковать в Instagram фото в купальнике.