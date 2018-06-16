Россиянке запретили публиковать откровенные фото с геотегом турецкого отеля

Туристка из Санкт-Петербурга Анастасия Монстович пожаловалась на представителей турецкого отеля Angel's Peninsula, которые запретили ей публиковать в Instagram фото в купальнике, ссылаясь на мусульманские традиции.

Туристке из России запретили выкладывать фото в купальнике с геотегом отеля Angel's Peninsula в Турции из-за чрезмерного обнажения, сообщает Interfax со ссылкой на издание Turkiye Turizm.

Сообщается, что на территории отеля Angel's Peninsula в Мармарисе можно фотографироваться только в мусульманской одежде, и якобы петербурженку Анастасию Монстович об этом предупреждали перед заездом в отель.

Публикация от ANASTASIIA (@nastyamonstovich) 24 Июн 2018 в 11:59 PDT

«При выборе этого отеля меня не смутило, что он мусульманский. Предварительно я звонила, уточняла все нюансы. Мне четко дали понять, что в отеле нет никаких ограничений и правил кроме запрета на алкоголь. Спустя день после приезда я выложила видео, где нахожусь в купальнике на пляже данного отеля. Вечером со страницы гостиницы в Instagram пришла просьба удалить геолокацию, потому что это мусульманский отель, и откровенными фото и видео я отпугиваю клиентов. Я им отказала, потому что я такой же клиент, как и все остальные. Представители отеля сменили аватар и личная переписка осталась только на скриншотах в моем телефоне», – сообщила Анастасия.

Публикация от ANASTASIIA (@nastyamonstovich) 21 Июн 2018 в 12:16 PDT

Позже она прокомментировала в соцсетях сообщение в Turkiye Turizm, заявив, что журналисты перевернули ее слова:

«Когда я с утра увидела сообщение от незнакомца об этом, сначала восприняла все как шутку. Но увы. СМИ написали о моем отзыве про отель и перевернули мои слова. С данным сайтом я разбираюсь, оправдываться не собираюсь, но что хочется написать здесь, так то, что я люблю Турцию, часто туда езжу и буду ездить и я ни в коем случае не призываю туристов не приезжать в Турцию и уж тем более не бронировать номер в Ангеле. Сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится, кому-то нет. Всем мир», – написала 25-летняя жительница Санкт-Петербурга Анастасия Монстович в Instagram.