Кремль рассказал о позиции по голосованию на выборах в течение нескольких дней

В Кремле нет четкой позиции по вопросу голосования на выборах в течение нескольких дней, это компетенция ЦИК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле нет четкой позиции на этот счет. В данном случае нужно ориентироваться, наверное, на позицию Центризбиркома, и какие-то рекомендации и аргументация будет формулироваться именно там», – заявил он, передает РИА «Новости».

Так Песков ответил на вопрос, видит ли Кремль какие-либо препятствия, чтобы голосование в единый день голосования в сентябре было растянуто на несколько дней, и следует ли его растягивать в отдельных регионах или сразу по всей стране.

Напомним, во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком планирует обсудить с регионами возможность проведения голосования в течение нескольких дней на выборах этой осенью.