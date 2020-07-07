ЦИК не исключил проведение многодневного голосования на выборах осенью

Центризбирком планирует обсудить с регионами возможность проведения голосования в течение нескольких дней на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК анализирует опыт многодневного общероссийского голосования и готовит свои предложения. Она отметила, что семидневное голосование точно не предполагается, поскольку для этого требуются серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка, передает РИА «Новости».

«При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», – сказала Памфилова.

Также она подчеркнула, что это возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.

Памфилова добавила, что к осени ЦИК планирует запустить в некоторых регионах первые пилотные проекты по электронному голосованию.

«К осени, к сентябрю, мы намерены запустить первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, которые были выполнены по заказу ЦИК. Опыт Москвы никуда не денется, лучшее из него возьмём. Посмотрим, кто из регионов, где будут выборы, проявит к этому интерес, и насколько это совпадет с нашими встречными предложениями», – сказала она.

Вместе с тем глава ЦИК отметила, что планируется интенсивное развитие электронного дистанционного голосования. По ее словам, география применение электронного голосования расширится.

«В недалеком будущем будем попытаться его применить в рамках всей России. Но поработать придется очень серьезно, потому что самый больной вопрос – это вопросы безопасности системы», – добавила глава ЦИК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика многодневного голосования по поправкам в Конституцию не рассматривается в Кремле как возможная процедура на выборах в будущем.