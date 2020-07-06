В Вашингтоне оценили санкции Британии против России

Британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег станет для страны новым мощным экономическим инструментом и знаменует начало новой эры для санкционной политики Лондона, говорится в распространенном Госдепартаментом в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Соединенные Штаты высоко оценивают неизменную глобальную лидирующую роль Великобритании в деле поощрения и защиты прав человека. Этот режим санкций знаменует начало новой эры для санкционной политики Великобритании и сотрудничества между нашими двумя демократическими государствами», – передает слова Помпео ТАСС.

По его мнению, этот закон даст Великобритании «новый мощный экономический инструмент для усиления ответственности за нарушения прав человека во всем мире».

«Новые полномочия Великобритании будут дополнять усилия Соединенных Штатов и Канады, еще больше укрепляя нашу способность действовать сообща. Соединенные Штаты будут продолжать искать дополнительных союзников и партнеров, чтобы совместно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы запретить доступ к американским и международным финансовым системам всем тем, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека», – добавил американский дипломат.

Напомним, правительство Великобритании ввело в понедельник санкции против 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. В санкционный список, среди прочих, попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин.

Санкции вступили в силу после публикации документа и вводятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, принятой палатой общин еще в мае 2018 года (должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС).

Напомним, в марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».