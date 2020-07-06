Путин утвердил список поручений по итогам совещания во вопросу развития IT и связи

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6 июля, понедельник | Последнее обновление — 10:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса
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Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Русская деревня избавилась от повального пьянства
Русские неправильно понимают американский расизм
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
США платили за убийства советских военнослужащих
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки. Подробности...
Безвольным тюфяком сейчас быть модно
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские
Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев
В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки
Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскимиПодробности...
Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.Подробности...
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