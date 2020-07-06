Ученые призвали ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, сообщает The New York Times.

В статье отмечается, что, по версии ВОЗ, коронавирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность. Однако, по мнению ряда ученых, вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, передает РИА «Новости».

В ВОЗ мнение 239 ученых о передаче коронавируса через воздух сочли неубедительным.

«В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры», – заявил технический руководитель по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетта Аллегранци.

Авторы статьи отмечают, что если воздушно-капельная передача действительно является значимым фактором распространения, то для сдерживания коронавируса необходимо будет внести ряд новых мер, в том числе ношение масок в помещениях даже при социальном дистанцировании, ношение медработниками специальных масок, которые фильтруют мельчайшие частицы, использование систем вентиляции воздуха в общественных местах, а также ультрафиолетовых ламп, способных убивать вирусные частицы.

Напомним, в воскресенье ВОЗ сообщила, что количество инфицированных в мире превысило 11 млн, за весь период умерли свыше 528 тыс. человек.

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