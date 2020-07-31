США ввели новые санкции против Китая В США извинились за выставку африканца в обезьяннике Apple стала самой дорогой компанией в мире 31 июля 2020, 18:58 Текст: Алексей Дегтярев

Apple обошла по рыночной капитализации нефтяную корпорацию Саудовской Аравии Saudi Aramco, показатель достиг 1,77 трлн долларов. Акции Apple на 18.08 мск дорожали на 6,51% до 409,81 доллара за акцию, передает РИА «Новости». Капитализация Saudi Aramco на текущий момент составляет примерно 1,76 трлн долларов. В 2018 году Apple также признавали самой дорогой компанией в мире, тогда ее капитализация не доходила до 1 трлн долларов всего 10 млн.

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