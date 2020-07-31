Затонувшую БРДМ подняли со дна Керченского пролива на парашютах

Затонувшую во время акции «Дорога мужества» бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) подняли на парашютах со дна Керченского пролива, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

«Бронемашину подняли со дна пролива. Она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде», – передает РИА «Новости» слова Коннова.

По его словам, на данный момент решается вопрос транспортировки машины к берегу.

Напомним, бронетранспортер, форсировавший Керченский пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества» утонул в субботу. Членов экипажа эвакуировали.

В Сети также публиковали видеозапись, снятую членами экипажа затонувшей машины.

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