Россия решила участвовать в конкурсах на поставку средств защиты в Европу

Российские компании начинают поставки пробных партий и образцов средств защиты, в том числе масок, в Европу. После прохождения сертификации они будут участвовать в конкурсах на поставку в европейские страны, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Работаем со словенской, польской и словацкой сертификационными лабораториями по вопросу сертификации нашей продукции. Сроки сертификации в зависимости от продукта составят от нескольких недель до нескольких месяцев. После получения европейской сертификации планируем принять участие в соответствующих конкурсах», – передает ТАСС слова Мантурова.

Он сообщил, что Россия уже отправила образцы масок и костюмов в ряд стран, например, в Финляндию, для изучения потенциальными покупателями.

«В конце этой – начале следующей недели уйдет пробная партия защитных масок в Грецию», – добавил он. В Словению компании отправили на сертификацию образцы дезинфицирующих средств.

Министр отметил, что у российских производителей есть конкурентные условия и цены, особенно это касается компаний с полным циклом производства.

Также Россия поставила коммерческие партии тест-систем на коронавирус Египту и ведет переговоры о поставках с Пакистаном, добавил Мантуров. В середине июля компании отправили минздраву Туркмении 30 тыс. защитных костюмов и ряд других средств.

Экспорт защитных средств в период пандемии возможен только по разрешению Минпромторга.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в России нужно создать запас медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, они должны быть в нужном количестве в больницах и аптеках.