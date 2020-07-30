Юрист дала совет сыну Ольги Романовой, как вернуть проданную матерью квартиру

Сыну руководителя фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой Дмитрию, без ведома которого мать якобы продала квартиру в Москве, стоит обратить внимание на формулировку в доверенности, которую он оформлял на нее ранее, заявила газете ВЗГЛЯД адвокат, специализирующийся на гражданских и арбитражных делах, жилищных, земельных и семейных спорах Светлана Жмурко.

Дмитрий Романов в своих социальных сетях рассказал, что пока жил за границей, оформил на мать «гендоверенность». По возвращению в Москву выяснилось, что за время его отсутствия она продала квартиру родной дочери. Романов обратился в суд с просьбой аннулировать сделку, а также попросил разобраться, не было ли в данном случае проделано махинаций с недвижимостью и попытки хищения.

«Самого понятия «гендоверенность» – нет. Вероятно, тут подразумевается то, что человек от имени доверителя может совершать сразу несколько действий. Но, как правило, все они должны быть прописаны. То есть если человек доверяет от своего имени продать квартиру, тогда в этой доверенности должно быть так и указано. Не заметить это практически невозможно, ведь человек сам идет к нотариусу и оформляет доверенность», – рассказывает Жмурко.

Маловероятно, но возможно, продолжает юрист, что в доверенности была достаточно общая фраза «даю право распоряжаться квартирой по своему усмотрению и совершать любые сделки от моего имени», то в таком случае подразумеваются любые действия, связанные с жилплощадью. В том числе имеется право на сдачу, продажу и так далее.

«Нужно обратить внимание именно на формулировку в доверенности, потому что если действительно нет никаких перечислений, что может делать человек по праву, то за это можно зацепиться и действительно оспорить законность продажи. Но если все-таки там прописано, что мать имеет право продавать квартиру, то шансы на выигрыш дела у Дмитрия малы», – говорит Жмурко.

Она также подчеркивает, что сам договор о купле-продаже составляется в письменной форме и передается в Росреестр. То есть его принимают государственные организации, совместно с доверенностью, после чего сравнивается, действительно ли есть у доверенного лица такое право от собственника.

«Тем более, когда документы сдает не лично собственник, а представитель, все достаточно строго, потому что действительно немало мошенников пытаются завладеть чужой недвижимостью. Поэтому шансы на аннулирование договора невелики, ведь все контролируется», – подытожила Жмурко.