Юрист дала совет сыну Ольги Романовой, как вернуть проданную матерью квартиру

Взгляд
30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 16:09  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

  • Категорически нет
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    Юрист дала совет сыну Ольги Романовой, как вернуть проданную матерью квартиру

       30 июля 2020, 15:30
    Фото: Александр Уткин/РИА Новости

    Сыну руководителя фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой Дмитрию, без ведома которого мать якобы продала квартиру в Москве, стоит обратить внимание на формулировку в доверенности, которую он оформлял на нее ранее, заявила газете ВЗГЛЯД адвокат, специализирующийся на гражданских и арбитражных делах, жилищных, земельных и семейных спорах Светлана Жмурко.

    Дмитрий Романов в своих социальных сетях рассказал, что пока жил за границей, оформил на мать «гендоверенность». По возвращению в Москву выяснилось, что за время его отсутствия она продала квартиру родной дочери. Романов обратился в суд с просьбой аннулировать сделку, а также попросил разобраться, не было ли в данном случае проделано махинаций с недвижимостью и попытки хищения.

    «Самого понятия «гендоверенность» – нет. Вероятно, тут подразумевается то, что человек от имени доверителя может совершать сразу несколько действий. Но, как правило, все они должны быть прописаны. То есть если человек доверяет от своего имени продать квартиру, тогда в этой доверенности должно быть так и указано. Не заметить это практически невозможно, ведь человек сам идет к нотариусу и оформляет доверенность», – рассказывает Жмурко.

    Маловероятно, но возможно, продолжает юрист, что в доверенности была достаточно общая фраза «даю право распоряжаться квартирой по своему усмотрению и совершать любые сделки от моего имени», то в таком случае подразумеваются любые действия, связанные с жилплощадью. В том числе имеется право на сдачу, продажу и так далее.

    «Нужно обратить внимание именно на формулировку в доверенности, потому что если действительно нет никаких перечислений, что может делать человек по праву, то за это можно зацепиться и действительно оспорить законность продажи. Но если все-таки там прописано, что мать имеет право продавать квартиру, то шансы на выигрыш дела у Дмитрия малы», – говорит Жмурко.

    Она также подчеркивает, что сам договор о купле-продаже составляется в письменной форме и передается в Росреестр. То есть его принимают государственные организации, совместно с доверенностью, после чего сравнивается, действительно ли есть у доверенного лица такое право от собственника.

    «Тем более, когда документы сдает не лично собственник, а представитель, все достаточно строго, потому что действительно немало мошенников пытаются завладеть чужой недвижимостью. Поэтому шансы на аннулирование договора невелики, ведь все контролируется», – подытожила Жмурко.


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