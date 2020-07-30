Эксперт: С точки зрения официального Минска, выборы – это ЧП

Выборы президента Белоруссии, с точки зрения официального Минска, – это чрезвычайное происшествие, которое требует чрезвычайных мер для сведения к минимуму возможности координации протестов, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«В Белоруссии, по сообщениям, собираются отключить работу интернета на 8-9 августа – в день проведения выборов и накануне. Любопытно, что из этого получится. Чисто технически», – написал Лукьянов в Telegram.

При этом он отметил, что «сама идея понятна». «С точки зрения официального Минска, выборы – это чрезвычайное происшествие, соответственно, нужны и чрезвычайные меры. Предполагается свести к минимуму возможность координации протестов и любой мобилизационной активности», – отметил он.

Редактор напомнил, что такой опыт уже был в Иране во время всплеска протестной активности в 2019 году. «Объем работы интернета упал тогда до уровня порядка 10 % от обычного. На протесты это, действительно, повлияло», – написал он.

На ваш взгляд Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии? Белоруссии

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России

Никому



«Вообще, интересно, до какой степени чрезвычайщины дойдет нынешняя кампания Александра Лукашенко. Похоже, что теперь уже совсем не до формальностей», – добавил Лукьянов.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали даватьпоказания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.