Опубликовано видео задержания подозреваемого в госизмене военнослужащего Черноморского флота

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в работе на разведку Украины военнослужащего Черноморского флота (ЧФ) России.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Вести Крым».

На кадрах видно, как оперативники задерживают мужчину и заводят его в микроавтобус. В момент задержания тот несколько раз выкрикивает: «Не надо, мужики, не бейте».

При этом нанесения каких-либо ударов на видео не видно.

Затем в ролике показывается, как мужчину под руки заводят в дверь, рядом с которой висит табличка «Севастопольский гарнизонный военный суд». В самом здании подозреваемого заводят в «клетку».

Ранее сообщалось, что военнослужащий ЧФ России заключен под стражу в Севастополе за государственную измену в пользу Киева. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».