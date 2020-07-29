Мэр Тбилиси назвал украинские автобусы «желтым металлоломом»

Автобусный парк Тбилиси до конца года полностью обновится, в том числе будут заменены автобусы украинского производства «Богдан», пока значительно представленные в полутора миллионной столице Грузии, заявил мэр города Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этот желтый металлолом по нашему городу больше не будет ездить», – сказал он.

По его словам, автобусы украинского производства представляют для тбилисских пассажиров «серьезный дискомфорт».

Каха Каладзе пообещал полностью перевести тбилисцев на автобусы европейских стандартов, что также позволит сохранить экологию города.

«Богданы» появились в Тбилиси при экс-президенте Михаиле Саакашвили, при этом с самого начала они не были новыми.

Тбилисцы называли их «сандробусами», так как ходили слухи, что к сделке причастна супруга экс-президента Сандра Руловс или члены ее семьи.

Стоимость проезда в автобусе Тбилиси составляет 50 тетри (примерно 16 центов).