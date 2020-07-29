Адвокат опровергла данные о предложении Ефремовым компенсации семье погибшего

Актер Михаил Ефремов не предлагал денежную компенсацию родственникам Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, сообщила адвокат потерпевших Татьяна Головкина.

«Ефремов денег пока не предлагал, не направлял ни по почте, ни на счет», – передает ТАСС слова адвоката.

Между тем сам Ефремов перед судом отказался отвечать на вопросы журналистов, признает ли он вину.

Как передает источник из Пресненского суда Москвы, его несколько раз спросили, действительно ли он отказался признавать вину, но Ефремов промолчал, ничего не ответив.

Он одет в синие джинсы и темно-синюю куртку, на голове у него бейсболка, а на лице защитная маска. Начала суда он ожидает в комнате приставов, где рядом с ним находится инспектор УФСИН.

В среду в Пресненском суде должно пройти предварительное слушание по делу Ефремова. Оно назначено на 11.00. Адвокат артиста заявил ходатайство о переносе заседания на дату после 5 августа.

Напомним, ранее в среду Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

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