Департамент сельского хозяйства Филиппин сообщил об обнаружении высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 в провинции Пампанга, для борьбы с его распространением власти уничтожили почти 39 тыс. кур.

Очаг птичьего гриппа был обнаружен на ферме в районе Сан-Луис, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

В 2017 году власти также сообщали об очаге птичьего гриппа в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха, тогда случаи его переноса на человека зарегистрированы не были.

По данным ВОЗ, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В ряде случаев вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Ранее американский исследователь Майкл Грегер предупредил о новом опасном вирусе.