Капитан ВСУ в понедельник свел счеты с жизнью в лесополосе в Кировоградской области, сообщила и.о. заместителя командира по морально-психологическому обеспечению воинской части А-1405 Анна Вольская.

«В части об этом стало известно в 16.10 (совпадает с мск). Капитан не находился на службе в то время... на службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие», – сообщила Вольская украинским СМИ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 33-летний капитан был найден мертвым в лесополосе города Кропивницкий.

Также сообщается, что погибший был командиром противопожарной роты воинской части А-1405.

В 2018 году сообщалось, что количество самоубийств в вооруженных силах Украины резко возросло. Так, в зоне боевых действий в Донбассе еженедельно совершали самоубийства от двух до трех украинских военнослужащих. При этом отмечалось, что большинство самоубийц родились в 1995-1998 годах.