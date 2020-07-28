Удальцов арестован на 10 суток за организацию акций в поддержку Фургала

Мещанский суд Москвы арестовал на 10 суток координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова за организацию акций в поддержку митингов в Хабаровске.

В суде сообщили, что Удальцова признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке»). Ему назначили наказание в виде ареста на 10 суток, передает ТАСС.

25 июля в центре Москвы полиция задержала несколько участников акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Удальцов освещал эту акцию в Twitter, но, по его словам, участия в ней не принимал.

Напомним, в 2018 году Удальцову запретили посещать массовые мероприятия до 5 августа 2021 года.