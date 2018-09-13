Удальцову запретили посещать массовые мероприятия

Симоновский суд Москвы решил наложить на оппозиционера Сергея Удальцова административный надзор до 5 августа 2021 года, частично удовлетворив иск МВД.

«Суд постановил: удовлетворить иск частично», – сказал судья Хызыр Муссокаев, передает «Интерфакс».

Удальцову запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области. Два раза в месяц оппозиционер должен отмечаться в отделении полиции по месту жительства. Также ему запрещено посещать массовые и политические мероприятия.

В августе Мещанский суд Москвы признал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова виновным по делу о повторном нарушении при организации митинга.

В 2017 году Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков в России.