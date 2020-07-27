Эксперт объяснил 20-е место России в Европе по доступности бензина

Взгляд
27 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
Разделы

Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
Перейти а раздел…

Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем россиянам нужна Танзания

Танзания интересна для российских туристов и для российского бизнеса по нескольким причинам Фото: H. Schmidbauer/Blickwinkel/Global Look Press
Количество поисковых запросов на авиабилеты из России в Танзанию увеличилось в 70 раз. Причины этого очевидны: 1 августа правительство РФ откроет авиасообщение всего с тремя странами, в том числе с Танзанией. Ее включение в этот список объясняют разного рода «теориями заговоров», меж тем Танзания действительно важна для России − и с точки зрения туризма, и с точки зрения бизнеса.  Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти а раздел…

Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...

Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

    Зеленский разрушил украинский миф

    Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

      Перейти а раздел…

      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
      Подробности...

      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
      Подробности...

      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
          • В Великобританию

          • В Танзанию

          • В Турцию

          • Пока останусь в России

          Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

          Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ предотвратила теракт в Москве
              Всероссийскую федерацию легкой атлетики могут исключить из World AthleticsГермания выступила против присоединения России к G7Жители Сочи возмутились наплыву туристовРоссияне высказались об отношении к Лукашенко
              В России введена уголовная ответственность за нелегальный техосмотрОснователя сети «Корчма Тарас Бульба» собрались объявить в международный розыскВласти США пожалели о выплаченных гражданам из-за коронавируса деньгахЭксперт рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ
              Тимати ушел из Black StarНовый российский космический робот лишился импортных деталейТегеран пообещал заставить США сожалеть о перехвате иранского пассажирского самолетаКузнецова отреагировала на фильм Собчак об избиении детей в монастыре на Урале

              Главная тема


              Зачем россиянам нужна Танзания

              парад в День ВМФ


              В Британии восхитились мощью российского флота

              консервативные ценности


              Эксперт объяснил решение Польши выйти из «феминистско-гомосексуальной» конвенции Совета Европы

              Видео

              «древние укры»


              Как убивает новая украинская мифология

              историческая речь


              Россия потеряла статус главного противника США

              с 1 августа


              Россиянам открыли неизвестную страну

              секретный документ


              Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

              Достояние публики


              Игорь Мальцев: Наследники уничтожают память своими руками

              Разговоры неуместны


              Геворг Мирзаян: Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

              Презумпция виновности


              Алексей Алешковский: Жертвы домогательств не с теми судятся

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?

              Эксперт объяснил 20-е место России в Европе по доступности бензина

                 27 июля 2020, 13:12
              Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
              Текст: Татьяна Косолапова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Россия, являясь нефтедобывающей страной, занимает только 20-ю строчку в рейтинге доступности бензина населению среди европейских стран, потому что у граждан относительно низкие зарплаты, а налоги на нефть слишком высокие, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              Аналитики подсчитали, как много литров бензина могут позволить купить себе граждане европейских стран и составили рейтинг по его доступности для населения. По результатам исследования на первом месте оказался Люксембург. Россия затесалась между Чехией и Грецией и заняла двадцатую строчку рейтинга. Замыкает список Украина.

              «Важно учитывать то, что роль играет не только сама стоимость бензина, но и доходы населения, которые не столь большие. Потому что если мы откроем список этих стран, то встретим те, где нефть вообще не добывается, например, в Люксембурге. Зато там высокие зарплаты у гражданам, и они могут позволить себе купить импортный бензин. То есть это не значит, что наши нефтяники совсем сошли с ума и дорого продают бензин на внутренний рынок», – говорит Юшков.

              Эксперт также подчеркивает, что из-за коронавируса часть населения осталась без работы, кому-то просто урезали заработную плату, что тоже отразилось на рейтинге.

              «Но если мы посмотрим, почему у нас в принципе высокая стоимость бензина, и он не отдается бесплатно или по рублю, то здесь важно то, что у нас очень высокая налоговая нагрузка. То есть примерно 70%, а то и больше, от стоимости бензина – это всевозможные сборы, которые уходят в бюджет государства, либо отдельного региона», – рассказывает Юшков.

              Изначально, когда нефть только добыли, продолжает эксперт, платится налог на добычу полезных ископаемых. Дальше еще идет ряд различных налогов. Затем платится акциз, что фактически является сбором с потребителя, потому что он автоматически закладывается в цену на топливо.

              Он объясняет, что все эти налоги поступают в бюджет, которые в итоге являются частью зарплаты для работающих в госотрасли, поэтому здесь происходит своего рода «кругооборот денег». «И неизвестно, как было бы лучше: чтобы государство уменьшило налог, в связи с чем существенно снизились бы цены на бензин, сократилась бы стоимость доставки, товары стали бы дешевле, а значит, в этой отрасли еще больше уменьшились бы зарплаты, а также пострадали бы бюджетные средства. Или правильнее, когда государство распределяет эти деньги – вопрос остается открытым», – считает Юшков.

              Немалую роль также играет экспортный паритет, когда нефтяники выбирают, куда им отправить топливо: на внутренний рынок или внешний, добавил эксперт. Но для того, чтобы они все не гнали на экспорт или не повысили цены на отечественном рынке, государство придумало такой механизм, как демпфирующая надбавка (когда на внешний рынок поставлять выгоднее, чем на внутренний, государство доплачивает нефтяникам, за счет чего цена на отечественном рынке не поднимается до экспортных цен).

              Аналитики, составившие рейтинг, также заметили, что практически во всех странах в период с середины января текущего года до начала июля 2020 года цены на бензин снизились, в то время как в России стоимость 95-го бензина выросла на 1,3%.

              «В других странах, где наблюдалось снижение, там топливо по большей части зависит от мировой цены на нефть. У нас же, с одной стороны, государство гарантирует, что больших всплесков цены не будет, но с другой стороны, это правило работает и в обратном направлении – существенно дешевле бензин тоже не становится. То есть все это происходит за счет демпфирующей надбавки, которая является своего рода сдерживающим фактором», – подытожил Юшков.

              В конце июня – начале июля биржевая цена бензина Аи-95 пять дней подряд била рекорды по стоимости с 2018 года. Позже ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Руслан Танкаев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что это никак не отразится на ценах на российских АЗС.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............