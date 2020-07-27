Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Люксембург занял первую строчку рейтинга европейских стран по доступности бензина для населения, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией. Замыкает список Украина.

«Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тыс. литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 2,6 тыс. литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,3 тыс. литров бензина», – сообщают составители рейтинга РИА «Новости».

Россия заняла в рейтинге 20-е место, между Чехией и Грецией. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 395 литров топлива, что в восемь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.

Кроме Украины, аутсайдерами рейтинга являются Белоруссия, Венгрия, Латвия, Румыния и Болгария. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 700 литров бензина в месяц.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 29,6 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 46,4 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года (с середины января 2020-го к началу июля 2020 года) цена на 95-й бензин в нашей стране выросла на 1,3%, а на дизельное топливо снизилась на 0,2%.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где литр бензина стоит около 52 российских рублей. Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина. В пересчете на рубли литр 95-го бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 57,6 рубля. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах – 125,8 рубля за литр. Далее следуют Дания, Греция, Италия и Португалия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 111 рублей за литр.

При этом практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Словении (-23,1%), Болгарии (-22,1%) и на Украине (-22,1%). Рост цен отмечается только в трех государствах: в России (+1,3%), Белоруссии (+1,1%) и Казахстане (+1,0%).

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2020 года (для Украины и Норвегии – по итогам мая 2020 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты, основываясь на данных официальной статистики, рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.