На улице Маршала Захарова в Москве произошел конфликт между местными жителями, один человек получил травму, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

В прессе сообщали, что правоохранительные органы организовали проверку после драки между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы.

«Конфликт произошел между местными жителями, один человек получил незначительные телесные повреждения, в госпитализации не нуждается», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Москве произошли несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.