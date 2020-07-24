Патриарх утвердил лишение сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», – передает ТАСС сообщение РПЦ.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Позднее его лишили сана.

Затем стало известно, что Сергий скрыл от Церкви факт своей судимости за совершенное убийство.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, может ли убийца стать православным священником.